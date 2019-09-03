РИАМО - 3 сен. Более 12,5 тысяч звонков от жителей Подмосковья и новой Москвы поступило в августе в «Мособлгаз» по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» и номерам аварийно-диспетчерских участков предприятия, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Наибольшее количество обращений, более 5,5 тысяч, было зафиксировано по вопросу запаха газа. 1850 не подтвердились. Более 300 звонков поступило с сообщениями о пожаре. Более 8 тысяч раз аварийные бригады выезжали на место для устранения аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

Перед началом отопительного сезона абонентов попросили проверить исправность газового оборудования, дымохода, системы отопления. Нарушение правил пользования газовыми приборами приводит к отравлениям, взрывам и пожарам.

Техобслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год, в соответствии с паспортом производителя. При этом абонент может заключить договор как с АО «Мособлгаз», так и с другой специализированной организацией, имеющей допуск к работам по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В случае утечки газа нужно звонить по номерам «112» или «104» с любого телефона. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не пользоваться открытым огнем, не курить, не пользоваться электроприборами.