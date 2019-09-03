РИАМО - 3 сен. Последняя неделя лета оказалась очень насыщенной на торги по объектам городской недвижимости в Москве, в аукционах за право аренды и продажи 48 объектов приняли участие 554 предпринимателя, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Средняя конкуренция составила 11 участников на лот. При этом пользовались популярностью нежилые помещения из имущественной казны Москвы, земельные участки, нестационарные торговые объекты в парках и на улицах города, машино-места», - рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

При этом самый большой спрос сохраняется на машино-места. Только за минувшую неделю в таких аукционах приняли участие свыше 330 человек.

«Это тенденция последних торговых сессий, состоявшихся в августе. Все реализованные лоты площадью от 20 до 31 квадратного метра находились на юго-западе столицы» - добавил Дегтев.

Также спрос сохранился и на разнообразные киоски и павильоны, которые находятся в парках и на улицах Москвы. На каждый такой лот претендовали по восемь участников торгов.

«По итогам торгов новые киоски с мороженым, овощами и фруктами появятся на юго-востоке, юге Москвы. Средняя стартовая цена за эти объекты увеличилась в 3 раза», - констатировал Дегтев.

Но больше всего участников торгов на прошлой неделе заинтересовало цокольное помещение, расположенное по адресу: проспект Вернадского, дом 9/10. На него претендовали 13 участников. В ходе аукциона цена увеличилась в три раза — до 3,6 миллиона рублей.