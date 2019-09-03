РИАМО - 3 сен. Юрист Тимур Матвеев считает, что пятилетний срок в колонии для Владислава Синицы, который призывал к насилию в отношении детей силовиков, является предупреждением для других блогеров.

«Апелляция может снизить срок и выпустить по условно-досрочному, но, скорее всего, этого не будет. Потому что это не столько приговор самому блогеру, сколько предупреждение другим блогерам о недопустимости таких действий», — сказал Матвеев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Пресненский суд Москвы приговорил жителя Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за экстремизм. Синица призывал совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

В рамках расследования была проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза текста. Эксперты подтвердили, что текст Синицы содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности.