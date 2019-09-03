РИАМО - 3 сен. Дом правительства Московской области стал площадкой для проведения заседания Общественного совета Главгосстройнадзора региона, в ходе которого были подведены итоги работы за первые шесть месяцев и планы до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках заседания со своим докладом об успехах в работе выступил руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян. Он обратил внимание на работу по надзору за долевым строительством и рассказал о выявлении объектов самовольного строительства. Отдельно он обсудил взаимодействие с Московским государственным строительным университетом.

«В новом учебном году в МГСУ появится новый предмет государственного строительного надзора. Отмечу, что в этом году порядка 50 студентов успешно прошли практику в Главгосстройнадзоре, и один из них был трудоустроен в ведомство в качестве строительного инспектора», - рассказал Гарибян.

Также в своем докладе Гарибян затронул тему нового мобильного сервиса «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел» и рассказал о его преимуществах.

В свою очередь председатель Общественного совета Игорь Матвейко рассказал о совместных с Главгосстройнадзором проверках социально-значимых объектов, которые решено продолжать. Также в ходе заседания было принято решение о проведении совещания по проблеме взаимодействия саморегулируемых организаций и Главгосстройнадзора.

В завершении встречи были обозначены планы на остаток 2019 года и начало 2020 года. После этого для членов совета провели экскурсию по Центру управления регионом.