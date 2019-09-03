РИАМО - 3 сен. Три подмосковных регбистки-юниорки из «РГУТИС-Подмосковье» заняли третье место в составе сборной России на чемпионате Европы по регби-7 в Польше, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил с 31 августа по 1 сентября в городе Яроцин. От Подмосковья на чемпионат отправили Алсу Мардееву, Ирину Кривецкую и Дарью Якименко. Девушки триумфально провели все три групповых матча, что позволило им оказаться в четвертьфинале, в котором они позже одолели чешских спортсменок. В полуфинальном поединке против сборной Англии россиянки проиграли со счетом 10:32. В матче за третье место сборная России обыграла команду Уэльса.

«Воспитанники подмосковных регбийных клубов на регулярной основе вызываются на международные турниры в состав сборной команды России. Это говорит об их серьезном уровне подготовки и высоком мастерстве. Вызов в сборную получают не только игроки основных составов, но и представители молодежных команд», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что именно благодаря результативным действиям спортсменок из «РГУТИС-Подмосковье» Алсу Мардеевой, Ирины Кривецкой и Дарьи Якименко сборная России по регби-7 до 18 лет смогла занять третье место на чемпионате Европы.