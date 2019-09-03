РИАМО - 3 сен. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе прошли проверки строящихся станций Московских центральных диаметров, по итогам проверок было устранено 35 нарушений норм чистоты и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«По требованию инспекторов Госадмтехнадзора подрядные организации устранили нарушения правил благоустройства в Одинцовском городском округе на станциях «Немчиновка», «Сколково», «Баковка» и «Одинцово». Наведен порядок также на станциях МЦД «Новодачная» и «Долгопрудная», здесь к ответственности была привлечена администрация муниципального образования», - сказал руководитель Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Лобне приведены в соответствие с нормами благоустройства станции «Водники», «Хлебниково», «Шереметьевская» и «Лобня». В Ленинском городском округе инспекторы ведомства заставили подрядчиков работать в соответствии с правилами областного законодательства на станции «Битца».

На Курском направлении инспекторы привлекли к административной ответственности подрядчиков строительства станций «Силикатная» и «Подольск». Два нарушения чистоты, порядка и благоустройства были устранены на участке строительства МЦД в городском округе Красногорск.

Запуск первых двух диаметров запланирован на ноябрь этого года. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.