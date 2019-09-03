РИАМО - 3 сен. Главгосстройнадзор обязал застройщика десятиэтажного дома в составе ЖК «Пущино Град» устранить все нарушения техрегламентов и проектной документации, которые были выявлены во время проверки хода строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Этот жилой комплекс возводится в микрорайоне АБ городского округа Пущино, подрядчиком выступает ООО «Атлас Девелопмент». Общая площадь строения составляет 14 тысяч квадратных метров, 8,5 тысяч из которых занимают 162 квартиры.

«По результатам проверки застройщик привлечен к административной ответственности. Все нарушения должны быть устранены до 27 сентября 2019 года», — резюмировал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Завершить строительство дома планируется в четвертом квартале 2020 года. Сейчас в доме устраивают ограждающие конструкции 3-4 этажей, а также проводят монтаж наружных сетей.