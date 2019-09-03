РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 сен. Жители Балашихи выложили из более 300 зажженных свечей слова «Помним Беслан» на акции памяти погибших в результате теракта в школе Беслана в сентябре 2004 года, мероприятие провели у Храма Александра Невского, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Памятная акция началась с торжественного митинга. В акции приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина, председатель совета депутатов округа Геннадий Попов, клирик Храма Александра Невского отец Сергий, ветераны, волонтеры, школьники, студенты, члены молодежных организаций.

«Сегодня мы вспоминаем события 15-летней давности. То, ради чего мы с вами сегодня собрались - это память о той частичке войны, которая коснулась в мирное время школьников Беслана и которую необходимо сохранять, чтобы эта трагедия никогда и нигде больше не повторилась. От главы Балашихи Сергея Юрова я благодарю всех, кто пришел на памятную акцию, желаю мирного неба над головой и счастья вам и вашим детям», - сказала Варнина.

Геннадий Попов отметил, что только благодаря бдительности каждого человека можно бороться с терроризмом.

«В Беслане погибло 334 человека, из них 186 детей. Это наша общая боль. И если мы все вместе будем помнить об этом, такого не повторится. Только совместными усилиями мы можем противостоять терроризму», - отметил Попов.

Клирик храма Александра Невского отец Сергий, обратившись к собравшимся, подчеркнул, что каждому человеку, особенно глядя на такую трагедию, нужно развивать и укреплять в себе дух.

«Дух - это частица Бога в человеке. Именно укрепляя дух, человек не сможет подчиняться своим инстинктам, злости, научится управлять собой, а во главу угла нужно ставить любовь в своей жизни», - пояснил священник.

Творческие объединения Балашихи исполнили песни в память о погибших в ходе теракта. Участники почтили память погибших в Беслане минутой молчания, а после этого присутствующие выложили из зажженных свечей и бутылок с водой слова «Помним Беслан», что также стало символичным. Ведь заложникам, заточенным террористами в спортзале школы не хватало воды, и они мучились от жажды.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. Напавшие на школу террористы удерживали в заложниках детей, их родителей и учителей. Погибло более 334 человека.