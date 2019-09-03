РИАМО - 3 сен. В Подмосковье продолжается формирование реестра инжиниринговых, аудиторских и консалтинговых компаний, Региональный центр инжиниринга (РЦИ) приглашает бизнесменов пройти аккредитацию и пополнить реестр, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова, аттестованные организации будут включены в перечень рекомендованных центрами поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» компаний.

«Каждый производственный субъект малого и среднего бизнеса, который обратится в центр «Мой бизнес», сможет выбрать из списка ту компанию, услуги которой ему необходимы, при этом обратившийся оплачивает непосредственно инжиниринговой компании только 5% стоимости услуги, 95% будут перечислены Региональным центром инжиниринга за счет бюджетных средств», - сказал Хромов.

Услуги РЦИ доступны в центрах «Мой бизнес» в Истре, Дмитрове, Коломне, Королеве, Можайске, Люберцах, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Реутове, Ногинске, а также в центральном офисе в Красногорске.

В реестр могут включить компании, оказывающие маркетинговые, инженерно-консультационные услуги, занимающиеся составлением бизнес-планов, разработкой программ модернизации, и многие другие.