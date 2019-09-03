РИАМО - 3 сен. Делегация Московской области в ходе работы V Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с зарубежными делегатами поддержку инвесторов, а также перспективы инвестиций европейского бизнеса в цифровые технологии и передовые производственные процессы в России, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Со стороны Подмосковья выступит делегация во главе с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым. Кроме него в его составе будут заместители министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антон Логинов и Игорь Демин. Крупное отраслевое мероприятие пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Так, Хромов будет одним из спикеров на деловых сессиях, посвященных поддержке инвесторов и региональному развитию.

«В первый день форума зампред Подмосковья обсудит с представителями деловых кругов России и Запада готовность европейского бизнеса инвестировать в цифровые технологии и передовые производственные процессы в России, примет участие в деловой сессии «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы», и с коллегами из других регионов представит ЦФО на дискуссии «Центральная Россия: новые возможности для инвесторов»», — говорится в сообщении.

Хромов объяснил, что регионы Центральной России являются самыми динамично развивающимися субъектами, на них приходятся 27% населения и 55% внешнеторгового оборота страны. По ряду экономических показателей Подмосковье попало в тройку самых привлекательных регионов.

«У нас формируется 5% валового внутреннего продукта России, у нас ежегодно фиксируется прирост инвестиций в основной капитал, только за первое полугодие 2019 он составил почти 20% к показателям прошлого года. Мы сегодня предлагаем инвесторам действительно уникальные условия: налоговые льготы, участки с инфраструктурой, подготовку кадров по запросу работодателей и многие другие меры поддержки», — сказал Хромов.

4 и 5 сентября Подмосковная делегация встретится на полях форума с зарубежными партнерами. Они обсудят вопросы делового сотрудничества с Торговым представителем России в Китайской Народной Республике, руководством одной из провинций Республики Корея, а также с компаниями, которые специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции и систем сигнализации.

Хромов подчеркнул, что Подмосковье постоянно обзаводится новыми контактами с азиатскими предприятиями. Так, сегодня в Московской области строят завод по производству грузовиков Hino, два месяца назад в регионе открыли первую лабораторию японского медицинского холдинга Sysmex Corporation, две недели назад открылся новый корпус корейской корпорации LG Electronics.

«У нас масштабные проекты с участием китайского, индийского капитала. Рассчитываем, что в ходе форума мы найдем новых партнеров и потенциальных инвесторов Московской области», — добавил Хромов.