РИАМО - 3 сен. Карантин по бешенству животных объявили на части Одинцовского городского округа, в карантинной зоне запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления (3 сентября 2019 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: поселок Новый Городок Одинцовского городского округа», – говорится в документе.

Карантин ввели от северной границы деревни Агафоново до южной границы поселка санатория имени Герцена, далее до северной границы поселка Старый Городок и до северной границы деревни Агафоново.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.