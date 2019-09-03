РИАМО - 3 сен. В подмосковном Клину спасли пожилого мужчину, который надышался краской в погребе и потерял сознание, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент случился 2 сентября в деревне Рубчиха. Работники поисково-спасательного отряда №20 помогли 80-летнему мужчине, который потерял сознание во время покраски кессона для погреба. Спасателей вызвали родственники пенсионера.

«В центр вызова экстренных оперативных служб поступила информация о том, что на территории частного домовладения на дне погреба находится пожилой мужчина, который красил внутреннюю поверхность кессона для хранения овощей без применения средств защиты, надышался вредными парами и потерял сознание», - уточнил старший смены ПСО №20 Олег Никаноров.

Он добавил, что спасатели при помощи веревок извлекли пострадавшего наружу и передали бригаде медиков. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление лакокрасочными испарениями».

«Интоксикация краской и ее парами происходит чаще всего при окраске больших поверхностей при отсутствии хорошей вентиляции и элементарных средств защиты, таких как респиратор. Особенно опасно подобные работы проводить в кессонах для хранения овощей, так как в отличие от привычного для всех погреба данная конструкция представляет собой герметичную капсулу, в которой нет доступа для циркуляции воздуха», - заключил Никаноров.