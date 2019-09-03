РИАМО - 3 сен. Проект нового учебного корпуса при исследовательском центре Московского авиационного института согласован, здание планируется возвести по адресу: Оршанская улица, дом 3, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ранее уже существовал проект по возведению учебного корпуса при научно-исследовательском центре, однако его так и не реализовали.

«Строительство будет вестись с использованием построенных фундаментов и конструкций. Однако это будет новый, современный проект – фасады облицуют панелями трех оттенков. Белый цвет будет постепенно сменяться темно-серым. Использование разноцветных панелей и широких окон придаст зданию ритмичность и строгость», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он также подчеркнул, что сам факт того, что корпус все-таки построят, говорит об эффективности и востребованности вузов Москвы, которые активно развиваются с приходом мэра Сергея Собянина.

Проект предусматривает возведение четырехэтажного здания, в котором разместятся многочисленные лабораторные помещения, а также большой конференц-зал на 378 мест, пространства для отдыха и приема пищи. При этом два верхних этажа превратят в многофункциональное открытое пространство, чтобы его можно было использовать как для проведения выставок, так и и для учебного процесса.

Общая площадь здания — более 13 тысяч квадратных метров. Прилегающую к корпусу территорию также облагородят. Кроме того, на ней появится открытая парковка на 220 машино-мест.

Проектировщиком нового корпуса выступило ООО «Телеком XXI век».