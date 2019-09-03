РИАМО - 3 сен. Во многих населенных пунктах Московской области по традиции прошли памятные и просветительские акции в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Нечеловеческий оскал терроризма - это трагедия утраты базовых ценностей. Пропасть, разделяющая нормальных людей и тех, кто способен уничтожить невинных, кажется бездонной, но мы должны делать все, чтобы стереть само слово «терроризм» с поверхности Земли. Наши уроки милосердия и патриотизма, наши фильмы о российских военных, пожертвовавших своей жизнью ради спасения детей в момент теракта, должны быть адресованы молодежи», - отметила министр культуры региона Нармин Ширалиева.

Она добавила, что эту работу необходимо вести на постоянной основе.

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике была организована выставка детских рисунков «Дети против террора», а также музыкальный флешмоб «Музыка лучше войны». Памятное мероприятие «Беслан. Мы помним…» прошло в Серпуховском историко-художественном музее. Тематические уроки, мемориальные мероприятия, открытые лекции прошли в Волоколамске, Талдоме, Щелкове, Клину, Пушкине, Рузе, Фрязине и Подольске.

В историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, Звенигородском историко-архитектурном музее, музее-заповеднике «Зарайский кремль», Московском областном музее народных и художественных промыслов и в ГБУК «Новый Иерусалим» в эти дни проходят лекции для школьников и студентов, рассказывающие о трагедии в Беслане, противодействии терроризму и правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане.

Вооруженные террористы захватили школу №1 в Беслане 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года. В заложниках оказались 1128 детей и взрослых. Боевики два с половиной дня удерживали мирных граждан в спортзале школы без воды и еды. В результате теракта погибли 314 заложников.