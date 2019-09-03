РИАМО - 3 сен. С начала текущего года общественные жилищные инспекторы провели 1942 проверки многоквартирных домов в Подмосковье, чаще всего они выявляли наледь на кровлях, неисправные входные двери, ржавчину на газопроводах и беспорядок в подъездах, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Зачастую общественники проводили проверки совместно с государственными жилищными инспекторами Московской области – в таком составе выполнили 1178 проверок. Еще 764 осмотра общественники провели самостоятельно. В проверенных подмосковных домах обнаружили 1583 нарушения жилищного законодательства.

«Наиболее часто общественные инспекторы на проверках выявляли наледь, сосульки и снег на кровлях и подъездных козырьках (зимой и ранней весной), неисправности входных дверей и самозакрывающих устройств на них, ржавчину и отслоение краски на внутридомовых газопроводах, а также фиксировали ненадлежащую уборку подъездов», — отмечается в материале.

Также общественные жилищные инспекторы следили за тем, чтобы мусор вывозился в срок и чтобы на стендах во дворах и подъездах не было недостатка информации от управляющих организаций.

Сейчас полномочиями общественного жилищного инспектора обладают 103 жителя Московской области. В материале отмечается, что в будущем их станет больше.

«Собранную информацию они передают в территориальные отделы Госжилинспекции. Государственные инспекторы фиксируют нарушения в ходе официальных проверок и контролируют их устранение», — говорится в сообщении.

Общественные инспекторы также участвуют в муниципальных форумах «Управдом» и мероприятиях «Школа ЖКХ нашего двора», а также помогают в создании советов многоквартирных домов и консультируют граждан по вопросам жилищного законодательства.