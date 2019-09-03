РИАМО – 3 сен. ООО «Транспортная техника» планирует разместить свой филиал в Павловском Посаде, глава округа Олег Соковиков обсудил с руководством компании реализацию проекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Инвестор занимается разработкой и производством комплектующих для железнодорожного транспорта.

«Мы осмотрели более 20 площадок в разных муниципалитетах Подмосковья. Но остановились на Павловском Посаде. Сейчас идет подготовка территории, в ноябре планируем приступить к работе», – сказал генеральный директор ООО «Транспортная техника» Валентин Милованов.

Ожидается, что новое предприятие позволит создать около 200 дополнительных рабочих мест в округе, а также повысить налоговые поступления в муниципальный бюджет. Планируемая средняя зарплата – 40-45 тысяч рублей.

«Мы готовы к диалогу с инвесторами. Если необходимы консультации и советы – можете всегда обращаться в администрацию», – отметил Соковиков.

Он также добавил, что предприятие будет интересно для округа еще одним своим направлением деятельности – изготовлением снеговых борон для лыжных трасс. Эти устройства нарезают лыжню и подготавливают снежное покрытие под коньковый ход. Павловский Посад – биатлонный округ, поэтому для него такое производство очень актуально.