РИАМО - 3 сен. В Подмосковье выписали штраф в размере 500 тысяч рублей владельцу участка около аэропорта «Жуковский», участок завален мусором, который привлекает птиц, что создает угрозу для воздушных судов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,7 гектара является ООО «Технопарк».

«Во время проверки было установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии. <…> Участок завален твердыми бытовыми и строительными отходами (полиэтиленовые пакеты, стеклянные и пластиковые бутылки, отходы древесины, предметы мебели)», — говорится в сообщении.

Во время рассмотрения административного дела по статье «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель» учли то, что участок находится рядом с аэропортом, а захламление участка привлекает на эту территорию синантропных птиц.

Пятнадцатого августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек. Позднее команда самолета была награждена президентом РФ Владимиром Путиным, пилотам присвоено звание Героев России.