РИАМО – 3 сен. За август министерство экологии и природопользования Подмосковья рассмотрело 1234 обращения, в том числе 878 поступило от граждан, сообщивших о нарушениях природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы эконадзора за месяц вынесли 53 определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, составили 42 протокола об административном правонарушении, вынесли 74 постановления об административном наказании в виде штрафов на общую сумму 5,1 миллиона рублей.

«Мы последовательно наращиваем усилия в области контрольно-надзорной работы. При этом хочу особо отметить, что штрафы и другие виды наказания для нас – не самоцель. Важнее профилактика нарушений, разъяснительная работа, поскольку многие до сих пор имеют смутное представление об экологии, а тем более о природоохранном законодательстве», – сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

По его словам, наиболее частыми и серьезными остаются нарушения правил обращения с отходами, в том числе организация незаконных свалок, загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов, а также незаконное недропользование.