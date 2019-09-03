РИАМО – 3 сен. Гражданка Вьетнама пыталась перевезти детенышей гиббона через таможню в столичном аэропорту «Шереметьево», 44-летняя женщина собиралась доставить животных в Ханой и посадила их в собачью переноску, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

«В ходе таможенного досмотра сотрудник таможни обратил внимание на нехарактерные звуки, издающиеся из переноски с собакой. Как оказалось, в переноске была обнаружена еще одна клетка с четырьмя детенышами гиббона. Возраст обезьян – от двух до четырех месяцев», – говорится в сообщении.

Пассажирка заявила, что взяла с собой только собаку, откуда там взялись другие животные, она пояснить не смогла. Разрешительных сертификатов, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, у женщины не было.

Истощенных животных передали в центр передержки, где им обеспечат уход и питание. Назначена стоимостная экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.