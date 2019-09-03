РИАМО – 3 сен. На текущий год в Подмосковье запланировано введение в эксплуатацию 88 социальных объектов, 18 из них уже введены, остальные планируется ввести до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Объекты вводятся в эксплуатацию в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и при сопровождении Центра бюджетного строительства.

«Проектно-ориентированная система управления позволяет сопровождать строительство бюджетных объектов от определения потребности до начала эксплуатации. На сегодняшний день Центр бюджетного строительства сопровождает 315 проектов на разных этапах реализации», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Так, на данный момент на этапе проработки территории находится 73 объекта, на этапе проектирования наблюдается 82 объекта, а на стадии строительства – 142.

Благодаря Центру бюджетного строительства удалось уйти от последовательной системы взаимодействия и согласования между ведомствами и сделать параллельным процесс принятия решений. Это в свою позволило добиться сокращения сроков строительства до 25%.

Кроме того, усилены мероприятия по контролю – работает информационная система «Мониторинг бюджетного строительства», позволившая перевести в «цифру» функции контроля строительства, соблюдения графика, финансирования работ, а также разделить объекты по зонам риска, видеть отставание от графика и своевременно принимать меры.