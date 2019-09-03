РИАМО - 3 сен. Археологический музей планируют создать на основании фрагмента фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженного под 14-м корпусом Московского Кремля, сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы России.

«Административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца», - говорится в сообщении.

Останки древнего строения обнаружили в ходе археологических исследований, для этих целей в 2015-2016 годах часть не представляющего исторической ценности 14-го корпуса Кремля была демонтирована.

«Посетив новую достопримечательность Кремля, президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по музеефикации фундаментов», - отмечается в материале.

Теперь на этом месте хотят возвести большой подземный археологический музей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Планируется, что комплекс будет состоять из двух подземных этажей: на минус первом будут находиться служебные помещения, гардероб, вестибюль и пост охраны, а на минус втором – зал музея, холл, технические зоны и аппаратная мультимедийного оборудования.

Экспозиция будет состоять из подлинных археологических раскопов и предметов, найденных во время археологических исследований, а также фрагментов собора Чудова монастыря и мультимедийных инсталляций. При этом пол в главном зале прямо над раскопками сделают прозрачным. Также из стекла сделают витрины и подставки под саркофаги.

«Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом. Кроме того, на территории предусмотрены проезд и тротуары из брусчатки, наружные лестницы и цветники», - говорится в материале.

К посещению музея будут приглашаться группы до 20 человек в сопровождении экскурсовода.