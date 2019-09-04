РИАМО - 4 сен. На Дне открытых дверей Центра спортивной медицины в Мытищах в среду 11 врачей-специалистов проведут прием для всех желающих спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Для гостей также проведут подробную экскурсию по Московскому областному консультационно-диагностическому центру для детей, посетители увидят современное оборудование, которое здесь используют в медицинской практике.

«Прием спортсменов проведут 11 врачей-специалистов центра: педиатр, травматолог-ортопед, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, уролог, дерматовенеролог, стоматолог, врач спортивной медицины», — рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

В случае необходимости спортсменам проведут дополнительные лабораторные анализы. Будут использоваться инструментальные методы диагностики - ЭКГ, спирография, ЭХО-КГ, УЗИ органов брюшной полости, почек и щитовидной железы. По итогам мониторинга специалисты дадут спортсменам советы, как контролировать состояние своего здоровья и предотвратить травмы.

«Центр спортивной медицины МОКДЦД - первый в Подмосковье, оказывающий медицинскую помощь спортсменам в возрасте от 7 до 16 лет, был открыт 28 января этого года. За это время обследование пошли почти 4 тысячи спортсменов со всего Подмосковья», — рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что высокий уровень медицинского контроля за спортсменами принципиально важен, так как они регулярно переносят серьезные физические нагрузки на тренировках и соревнованиях.