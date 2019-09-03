РИАМО - 3 сен. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий полицейских при задержании столичного журналиста Ильи Азара.

Азар был с дочерью один, его жена отлучилась из дома. Журналист уложил малолетнего ребенка спать и вышел покурить на площадку, где его и задержали. Азар сообщил полицейским, что у него в квартире остался ребенок.

«Вот тут-то полицейские и «прокололись». Им следовало либо дождаться мать ребенка, которая уже ехала с работы, либо вызвать представителей опеки. Они этого не сделали. А это уже статья УК «Оставление ребенка в опасности». Я подготовил документы и отправил их столичному прокурору с просьбой проверить правомерность действий правоохранителей», — сказал омбудсмен в эфире Радио «Комсомольская правда».

Адвокат Азара Татьяна Молоканова также обратилась в прокуратуру с аналогичным пакетом документов.

Журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан поздно вечером 2 сентября за повторное нарушение порядка проведения митинга. Накануне его отпустили из ОВД по Красносельскому району Москвы, однако протокол все равно планируют составить.