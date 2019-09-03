РИАМО – 3 сен. В Наро-Фоминском округе закончили строительство завода «Экстех» по производству ленты для упаковки и хранения молочных продуктов, десертов, мороженого и других изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию завода. Его площадь – 6,8 тысячи квадратных метров. Завод расположен в селе Атепцево на территории индустриального парка «Котово».

«Благодаря окончанию строительства завода в Наро-Фоминске уже создано 50 рабочих мест и планируется создание еще около 70», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Объект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

В проект инвестировали около 850 миллионов рублей. Застройщик – ООО «Экструзионные технологии».

В здании есть производственно-складские помещения, зона инженерного обеспечения и административно-бытовой блок. Кроме этого, на территории предусмотрено место для погрузки-разгрузки и парковки для автомобилей.