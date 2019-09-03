РИАМО - 3 сен. Основные работы по благоустройству площади Савеловского вокзала планируют завершить в столице к моменту запуска двух первых направлений МЦД в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Территорию справа от вокзала подготовят под будущую гостиницу. Сейчас объект готовятся выставить на конкурс.

«Строительство этого объекта не влияет на движение пассажирских потоков и останется за забором в стройке, все остальное будет уже выполнено», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Запуск первых двух диаметров запланирован на ноябрь этого года. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.