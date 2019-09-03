РИАМО – 3 сен. В Подмосковье приняли решение автоматически продлить 150 тысяч льготных карт «Стрелка», принадлежащих ученикам общеобразовательных учреждениях региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для школьников действует своя тарифная линия, в рамках которой стоимость проезда на 35 первых поездок снижается на 50%, а при дальнейшем использовании карты в течение 30 дней можно сэкономить до 99%.

«Из 182 тысяч карт учащихся автоматически продлили почти 83% карт школьников. Студенты и те, кто обучается в Москве, должны были подтвердить право на льготу до 25 августа. В результате было заблокировано 32 тысячи неподтвержденных карт», – отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.

При этом 2,2 тысячи человек успешно подтвердили льготу и продлили свои карты «Стрелка», а 2,8 тысячи направлены в МФЦ для сверки документов, подтверждающих право использования карт.

С начала 2019 года по картам учащегося и учащегося сельской местности было совершено более 20 миллионов поездок, при этом две трети из них совершается с 99% скидкой.

Карты «Стрелка» для школьников и студентов являются крайне удобным способом сэкономить на транспорте. Их ввели в обращение в январе 2016 года.

Более подробную информацию об обслуживании единых транспортных карт «Стрелка» можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Вопросы – ответы».