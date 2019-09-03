РИАМО - 3 сен. Возведение транспортно-пересадочного узла «Инновационный центр» в Одинцовском городском округе подходит к концу, подрядчик АО «Корпорация А.Н.Д.» завершает работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) будет иметь три платформы станции Московского центрального диаметра (МЦД) с выходами к инновационному центру «Сколково», поселку Трехгорка и остановкам наземного общественного транспорта.

«В перспективе мы рассчитываем, что этот ТПУ станет одной из самых востребованных станций первого МЦД-1 Одинцово - Лобня, который планируется запустить уже в этом году. Одновременно будет сдаваться в эксплуатацию деловой центр общей площадью более 35 тысяч квадратных метров», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Планируется, что пропускная способность ТПУ составит около 77 тысяч человек в сутки при запланированном тактовом движении поездов МЦД каждые 6-7 минут.

Полноценный бизнес-центр станет частью ТПУ. В то же время уже обсуждается строительство поблизости других объектов инфраструктуры. Подрядчик ведет переговоры о дальнейшем развитии территории.

«Мы обсуждаем возможности поддержи со стороны региона в строительстве концертного зала «Амфион» общей площадью порядка 52 тысяч квадратных метров на 8,5 тысяч зрителей», - сказал Хромов.

Бизнес-центр при ТПУ и концертный зал смогут создать более 2 тысяч рабочих мест на территории Одинцовского округа.