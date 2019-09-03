РИАМО – 3 сен. Мемориал «Юным героям-партизанам, погибшим в боях под Москвой в 1941-1942 годах» открыли после реставрации в селе Осташево Волоколамского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В порядок также привели и территорию возле памятника.

«Памятник юным героям-партизанам уже стал визитной карточкой села Осташево. На торжественной церемонии открытия обновленного мемориала выступил глава Волоколамского района Михаил Сылка. Он поблагодарил осташевцев за чуткое отношение к памяти павших героев и администрацию поселения за системную работу по восстановлению памятников Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев в приветственном слове отметил важность сохранения таких священных мест для будущих поколений.

Мемориал был открыт в 1972 году, к 50-летию пионерии. Он посвящен юным героям-партизанам. В реставрации участвовал один из авторов монумента Дмитрий Калинин.