РИАМО – 3 сен. В Можайске задержали партию рыболовных приманок из Великобритании, так как при их осмотре выявили неправильную маркировку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники управления приостановили оформление груза весом 10,621 тонны 19 августа на складе временного хранения ООО «Ост-Терминал» в Можайске.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: в пункте 1.10 «Пункт пересечения границы Российской Федерации» ветеринарного сертификата Соединенного Королевства неверно указан пункт пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза; в пункте 2.7 «Маркировка» ветеринарного сертификата указаны маркировки и на продукцию, неподконтрольную ветеринарному надзору», – говорится в сообщении.

Ответственные за груз предоставили сотрудникам Россельхознадзора дополнительную информацию от ветеринарной службы Великобритании, после чего партию приманок оформили.