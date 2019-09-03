РИАМО – 3 сен. Почти 280 подмосковных автобусов переоснастят для нужд пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в них появятся переносная аппарель для инвалидных колясок и более широкие дверные проемы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Переоборудование автобусов марки «Газель» NEXT проведут на базе изготовителя – Горьковского автомобильного завода. Внутри салона появятся специальные площадки для размещения инвалидного кресла с необходимыми креплениями. В том случае, если площадка свободна, пассажиры смогут воспользоваться откидными креслами.

«Кроме того, в автобусах заменят сиденья, обновят напольное покрытие: пластиковые панели стен заменят на комбинированные с мягкой флоковой обивкой. Также в автобусах расширят дверь и разместят бегущую строку, чтобы пассажиры со слабым слухом могли лучше ориентироваться с помощью визуальных сообщений», – говорится в сообщении.

Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов рассказал, что эти автобусы поставили в парк организации в рамках программы «Наше Подмосковье», когда программу «Доступная среда» только начинали реализовывать.

На данный момент эти транспортные средства оснащают по требованиям приказа Минтранса, регламентирующего условия доступности общественного транспорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша задача – сделать передвижение жителей и гостей Подмосковья максимально удобным. Подвижной состав должен отвечать международным требованиям к безопасности и комфорту пассажирских перевозок», – отметил Мурашов.

На текущий момент доля транспортных средств в «Мострансавто», предназначенных для перевозки маломобильных пассажиров, составляет 73%. После переоборудования автобусов доля адаптированного транспорта будет составлять около 80%, а после планируемой в октябре 2019 – апреле 2020 года поставки новых автобусов – порядка 98%.