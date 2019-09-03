РИАМО - 3 сен. За август депутаты-единороссы Мособлдумы провели около 400 встреч с жителями в рамках избирательных кампаний по выборам в совет депутатов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

8 сентября в данный совет будут избираться 584 депутата. На данный момент они активно включились в работу в округах. Кроме того, они выясняют и собирают наказы избирателей.

«Депутаты встречаются во дворах, узнают проблемы людей, собирают наказы. Помимо этого проводят приемы в своих округах – их проведено в минувшем месяце около 40, принято свыше 150 жителей», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия», председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что депутаты не стали отказываться и работы по трациционным направлениям: они следят за процессом возведения и реконструкции школ, детсадов, поликлиник и больниц. Всего депутаты за август приехали с визитом на 103 таких объекта.