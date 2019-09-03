РИАМО - 3 сен. Промышленным комплексам и технопаркам столицы на 10 лет предоставят льготную ставку аренды земельных участков в размере 0,3% и 0,01% от кадастра, при условии ежегодного подтверждения предприятиями своего статуса, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Ранее льгота предоставлялась на 1 год.

«Город поддерживает промышленные предприятия, получившие статус промышленного комплекса и технопарка. По договорам аренды земельных участков устанавливается пониженная ставка годовой арендной платы в размере 0,3% от кадастровой стоимости участка для промкомплексов и 0,01% от кадастра – для технопарков и индустриальных парков», — говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что это избавит московские технопарки и промышленные комплексы от необходимости ежегодно подавать документы на оформление льготы.

«Предприятиям нужно будет ежегодно лишь подтверждать свой статус в специально созданной городской комиссии, после чего информация будет напрямую поступать в ДГИ. Если статус предприятий не будет подтвержден, льгота будет автоматически аннулирована», - сообщил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала 2019 года льготу предоставили промкомплексам и технопаркам по 16 договорам аренды в отношении земельных участков общей площадью 30,8 гектара. Это позволило сэкономить арендаторам 37,3 миллиона рублей.

Льготу от города получили в том числе промкомплексы АО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Царицыно», ЗАО «Партнер Ф», а также технопарки ООО «Энерго Эстейт», ООО «Приоритет», АО «Технопарк Слава».