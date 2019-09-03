РИАМО - 3 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность работы по снижению аварийности и уровня смертности на подмосковных дорогах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Во вторник Воробьев провел совещание с руководителями правоохранительных органов. Открывая встречу, губернатор отметил высокий уровень организации мероприятий, посвященных началу учебного года. Глава региона подчеркнул, что во всех муниципалитетах Подмосковья праздничные линейки традиционно прошло на хорошем уровне. Далее губернатор коснулся темы дорог.

«Актуальная тема в рамках указа президента - транспортная безопасность. Благодаря совместным усилиям нам удалось с 2013 года радикально снизить гибель на автомобильных дорогах», - сказал Воробьев.

В настоящее время количество случаев гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях в Подмосковье сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В этом году Московская область вошла в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого к концу года более 65% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям.

Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности и организацию проведения единого дня голосования в регионе, который состоится 8 сентября. Выборы в советы депутатов городских округов пройдут в 31 муниципалитете Подмосковья.