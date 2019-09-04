РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 4 сен. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова в среду пройдет отключение электроэнергии, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: село Домодедово (частично), деревня Заболотье», – говорится в сообщении.

Электричество в данных населенных пунктах будет отключено с 9:00 до 18:00.

Также с 9:00 до 17:00 ожидается отключение света в деревнях Варфоломеево, Нововленское, Камкино и на улице Зеленая в деревне Чурилково.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию граждане могут на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону: 8(800)700-40-70.