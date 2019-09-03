РИАМО – 3 сен. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили состояние тепловых сетей котельной в городском округе Кашира, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Всего была оценена готовность к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 годов более 4 километров теплопроводов котельной №14 Каширы», – говорится в сообщении.

Проверка показала, что магистральная теплотрасса от котельной №14 до жилых домов готова к отопительному сезону.