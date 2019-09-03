РИАМО – 3 сен. Для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков в Единый день голосования, 8 сентября, крупные электросетевые компании Московской области перейдут на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

На усиленный режим перешли «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго».

«В период с 6 по 10 сентября 2019 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. В преддверии проведения выборов энергетики осматривают электрооборудование, питающее избирательные участки, обеспечивают пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность», – говорится в сообщении.

Создано 745 бригад, они будут заниматься аварийно-восстановительными работами. Бригады обеспечили спецтехникой, места их дежурства определены так, чтобы можно было за короткий промежуток времени доехать до избирательного участка.

Электросетевые компании выполнили профилактику, чтобы свести риски сбоев в работе электросетей к минимуму. Делается все для того, чтобы жители Подмосковья смогли беспрепятственно поучаствовать в выборах.