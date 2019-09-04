РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. В подмосковном Подольске сотрудники Главного управления ЗАГС Московской области в среду проведут прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, сообщается на сайте администрации округа.

«В среду, 4 сентября, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.