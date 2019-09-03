РИАМО - 3 сен. Медицинский персонал Центральной районной больницы Солнечногорска решил расписать стены комнаты выписки для новорожденных авторскими рисунками, перекликающимися с темой заведения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сейчас яркие рисунки уже разнообразили белый фон стен. Работы продолжаются. Медицинская сестра психоневрологического диспансера Наталья Степанова тоже решила поучаствовать в творческом проекте.

«Идея росписи стен мне очень понравилась. Помещение стало намного ярче. Пока, конечно, все в процессе, но результат уже виден», — сказала Степанова.

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