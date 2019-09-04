РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 сен. Сотрудники ГИБДД подмосковного Королева в среду расскажут школьникам о правилах дорожного движения, для ребят организуют показ тематических мультфильмов и работу интерактивных модулей, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В среду во всех образовательных организациях Московской области состоится Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги!». В празднике примут участие официальные лица правительства и Госавтоинспекции, региональных министерств и ведомств, педагоги, специалисты в области обеспечения дорожной безопасности, дети и родительская общественность.

«Областное мероприятие, включающее в себя обширную познавательную программу по дорожной безопасности для педагогов, учащихся начальной школы и их родителей, начнется в 10:00 на базе лицея №5 в Королеве. Сотрудники подмосковной

Госавтоинспекции проведут открытые уроки для первоклассников по тематике безопасности дорожного движения и организуют показ тематических мультфильмов. Также для учащихся 3 и 4 классов будет организована работа интерактивно-познавательных модулей», – говорится в сообщении.

Юные участники дорожного движения примут участие в проекте Госавтоинспекции «Школа дорожной безопасности». В специальном автобусе-тренажере дети на собственном примере убедятся в необходимости применения ремней безопасности. В мобильном автогородке ребята примут участие в практических занятиях по БДД.

«Инструкторы образовательного проекта компании BMW для детей Junior Campus познакомят ребят с основными дорожными знаками, наглядно покажут, как безопасно передвигаться на велосипедах в городе с помощью велотренажера, а также на примере специального манекена продемонстрируют детям, как правильно оказать первую помощь пострадавшему в ДТП человеку», – добавляется в материале.

Родителей учащихся ждет областное родительское собрание с ведущими специалистами в области обеспечения безопасности дорожного движения. На выставочных стендах ведущие производители представят разнообразную защитную мото- и велоамуницию. О детской пассивной безопасности расскажут представители ассоциации производителей детских автокресел, продемонстрировав линейку детских удерживающих устройств.

Гости праздника ознакомятся с выставочными экспозициями современной авто- и мототехники Госавтоинспекции.

В конце родительского собрания почетные гости назовут имена победителей тематического фотоконкурса, которых определят с помощью генератора случайных чисел.