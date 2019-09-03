РИАМО – 3 сен. В Москве суд приговорил членов ОПГ к различным срокам лишения свободы за легализацию незаконных мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ РФ по Москве и Московской области.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания мигрантов в Московском регионе и причастную к легализации более 1 тысячи иностранных граждан. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).

«Коптевским районным судом города Москвы члены ОПГ признаны виновными. Ахмадову А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, Алиеву Б.Г.К. и Багдасарян А.Г. – 3 года условно», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, злоумышленники организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств.