РИАМО – 3 сен. Художественный руководитель театра «Студия-69» Георгий Червинский скончался 2 сентября, сообщается на сайте Греческого культурного центра.

Червинский возглавлял также театральную мастерскую Греческого культурного центра. В некрологе на сайте ГКЦ его назвали «великим другом Эллады».

«Ничего не предвещало беды. Буквально накануне, в субботу, 31 августа, он со своим коллективом блестяще представил на фестивале «Акрополис» свои любимые мастер-классы, Басни Эзопа и отрывки античной драматургии», – говорится в сообщении.

Георгию Червинскому было 73 года. Он также был актером, снялся в фильмах «А был ли Каротин», «Прости».