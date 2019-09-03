РИАМО – 3 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы за вклад в обеспечение безопасности и развитие культуры, межнациональных связей, образования, ветеранского движения, медицины и других областей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поздравляю вас с заслуженными наградами! Поздравляю с наступающим днем нашего любимого города! Благодаря вашим талантам, умениям, труду, благодаря труду миллионов москвичей наша столица, несмотря на то, что это город с многовековой историей, продолжает активно развиваться, молодеть и хорошеть с каждым годом», – сказал Собянин.

Орден Почета получила директор средней общеобразовательной школы «Олимп-Плюс» Нина Аверина за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу, а также председатель исполкома Союза десантников России Валерий Юрьев – за большой вклад в развитие ветеранского движения.

Председатель местного отделения Московской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» в САО Борис Мещеряков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эту награду получил и Петр Петров, председатель правления Московской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Орден Дружбы получил директор медресе Московской соборной мечети Духовного управления мусульман РФ Жафяр Фейзрахманов за вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнацио­нального и межконфессиональ­ного мира.

Жителям столицы также вручили награды города Москвы. В том числе заместитель генераль­ного директора АО «Московский метрострой» Олег Мельников получил знак отличия «За заслуги перед Москвой».

Пятиклассник Дмитрий Мешков получил благодарность мэра Москвы за спасение человека. Школьник спустился в дренажный колодец за упавшей двухлетней девочкой.

Художест­венный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов и актриса Московского государственного театра «Ленком» Олеся Железняк получили звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

Жителям Москвы присвоили и ряд других наград, в том числе «Почетный пожарный города Москвы», «Почетный строитель города Москвы» и другие.