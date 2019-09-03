РИАМО - 3 сен. Эксперты выявили опасного вредителя в привезенном декоративном подсолнечнике из Голландии, партию задержали в логистическом центре «Западные ворота» в Можайске, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Специалисты осмотрели срезы 24 августа, в ходе чего обнаружили карантинный в России западный цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Личинки и взрослые особи западного цветочного трипса питаются на листьях и цветках растений. Это приводит к тому, что пораженные части растений покрываются некротическими пятнами и постепенно увядают.