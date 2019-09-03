РИАМО - 3 сен. Студенту ВШЭ Егору Жукову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, при этом уголовное дело об участии в массовых беспорядках в отношении Жукова закрыли, молодому человеку предъявили обвинение по новой статье, сообщается на сайте СК РФ.

Жукова обвиняют по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

«По данным следствия, в 2017 году Жуков разместил на своем канале на видеохостинге YouTube видеозаписи, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее Жукова обвинили в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Однако в суде установили, что он не был к ним причастен. Уголовное дело по статье 212 УК РФ в отношении студента прекращено.

Несогласованная акция протеста прошла в центре Москвы 27 июля, ее участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму ряд незарегистрированных оппозиционных кандидатов. Во время митинга задержали более 1 тысячи человек. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.