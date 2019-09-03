РИАМО – 3 сен. Более 300 человек стали участниками второго роуд-шоу, в рамках таких мероприятий подмосковные производители продуктов питания представляют ритейлу свой ассортимент, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В роуд-шоу приняли участие 46 компаний из 44 городских округов Подмосковья. Около 30 компаний выставили продукцию и предложили продегустировать свои сыры, колбасы, рыбные и молочные продукты, кондитерские изделия, масла, соки, квас, кофе, чаи, орехи, шоколад. Также была представлена безнитритная продукция и продукты для здорового образа жизни.

«Принимая участие в подобных мероприятиях, производители получают дополнительную возможность привлечь внимание ритейлеров к своей продукции, представить наиболее интересные ассортиментные позиции, продемонстрировать новинки, раскрыть перспективы развития производства. При этом важно, что участие в подобных мероприятиях бесплатное», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, в роуд-шоу приняли участие более 300 человек, из них порядка 200 – это покупатели магазина, которые смогли продегустировать всю представленную продукцию и оценить ее по достоинству.

«Один из часто задаваемых вопросов гостей – где на полках магазина представлен тот или иной товар. Это говорит о том, что, представляя свой товар в очном режиме, производители повышают свою узнаваемость и находят своего покупателя. По итогам мероприятия представители торговой сети отметили потенциал участников и проявили свою заинтересованность. Более половины производителей уже договорились о дальнейшем сотрудничестве», – добавил Посаженников.

Министр подчеркнул, что это было не первое и не последнее мероприятие подобного формата.

«Его цели остаются прежними: поддержка взаимодействия ритейла с региональными поставщиками, расширение ассортимента подмосковной продукции в предприятиях торговли Московской области», – заключил Посаженников.