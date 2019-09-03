РИАМО – 3 сен. Администрацию Одинцовского городского оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за нарушений порядка ведения похозяйственных книг и отсутствия практики обходов личных хозяйств, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Летом инспекторы надзорного ведомства провели проверку на территории округа на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований приказа «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», – говорится в сообщении.

Так, была неверным образом записана информация о ведении похозяйственных книг за период с 2017 по 2019 год. При этом данные о количестве и видовом составе животных и птиц отсутствуют. Более того, похозяйственные книги ведутся городскими и сельскими поселениями самостоятельно.

Коме того, в муниципалитете не вели учет поголовья скота в хозяйствах населения, а обходы подворий не проводились.

«Администрация <…> не располагает сведениями о количестве животных и их видах, не может предоставить достоверные сведения для проведения противоэпизоотических мероприятий и участвовать в принятии решения по отчуждению животных в случае возникновения и ликвидации очагов опасных инфекционных заболеваний (в том числе африканской чумы свиней), общих для человека и животных», – отмечается в материале.

Администрацию Одинцовского округа привлекли к административной ответственности по статье 10.6 КоАП РФ в виде штрафа в 10 тысяч рублей, а также выдали предписание об устранении выявленных нарушений.