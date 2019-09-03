РИАМО – 3 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал кабинету министров поручение подготовить предложения по введению дополнительных выплат медицинским работникам, а также предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно тексту поручения, которое опубликовано на официальном сайте Кремля, ежемесячные выплаты предлагается установить тем медработникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь», - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил продумать качественные изменения повышающего коэффициента к компенсационным выплатам медработникам, которые приехали работать в села и поселки на Крайнем Севере и в Арктической зоне. Также его поручения касаются снижения налоговой нагрузки на медучреждения и совершенствования отраслевой системы оплаты труда.

Поручения президента предусматривают проработку единых правил надбавок медицинским работникам.