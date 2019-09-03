РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 сен. В связи с аварией на котельной в нескольких домах подмосковного Домодедова во вторник отключили горячую воду, водоснабжение восстановят 5 сентября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с аварией на котельной на улице Кирова не будет горячей воды с 3 по 5 сентября по адресам: улица Кирова, дома №№1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 7/4, 9/1; улица Советская, дома №№17А, 19, 50, 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62/1; 1-й Московский проезд, дом №22А; Дом-банк, МФЦ, пожарная часть», – говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно в диспетчерской по телефону: 8(496)793-44-80.

Работы по устранению последствий аварии будут вестись в круглосуточном режиме.