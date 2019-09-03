РИАМО - 3 сен. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Талдомском округе и Дубне специалисты аварийно-восстановительной службы провели испытания на теплопроводах и проверили ход подготовительных работ на объектах энергетической и социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр мест проведения ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Установлено, что подготовка ведется согласно утвержденного плана», - говорится в сообщении.

Были проведены и гидравлические испытания тепловых сетей в поселках Северный, Темпы и Вербилки Талдомского городского округа, а также в городе Дубна по улицам Ленинградская, Энтузиастов и Мичурина. Теплопроводы нагрузку выдержали, а это значит, что они соответствуют готовности к отопительному сезону.