РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. К началу учебного года на автомобильных дорогах, проходящих у школ Люберец. обновили разметку и поставили знаки, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник в прямом эфире Люберецкой радиостанции Ружицкий рассказал об обеспечении безопасности детей на дорогах у школ.

«Мы обновили разметку на автомобильных дорогах – это основная задача к новому учебному году, также мы установили дополнительные знаки возле школ для безопасности детей», – сказал глава Люберец.

Всего на территории Люберец располагается 747 дорог.